Spor camiası depremde birçok kayıp verdi

Yüzyılın felaketi olarak tarif edilen ve Türkiye'nin 10 ilini etkileyen 2 büyük deprem sonrası herkes umutla enkaz altındaki yakınlarının çıkartılmasını beklerken, birçok kişi de ailesini, yakınını kaybetti. Spor camiasında da birçok branşta sporcular, antrenörler deprem felaketinde vefat etti.



Güreşte 3 sporcumuz vefat etti



Güreşte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sporlarını kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da acı kayıpların haberleri de geldi; Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy, Eray Şimşek vefat etti. Aynı zamanda enkazdan çıkarılan takım antrenörü Ahmet Taş da tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Bu arada güreş takımında Ozan Datlı, Hasan Sarıtürk, Aslan Ekiz, İbrahim Erden'i kurtarma çalışmaları sürerken Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Ahmet Taş, Utku Doğan, İbrahim kar, Mehmet Emin Demir de göçük altından çıkarılmıştı.



Atıcılık, voleybol, hokey



Kahramanmaraş TOHM sporcularından milli atıcı Sefa Bayraktar, voleybolda; Malatya BŞB'nin iki milli sporcusu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, Üzumdalı Gençlik ve Spor Kulübü forması giyen Bedir Terlik ve Hasan Ekşi, voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ı kaybettik. Hokeyde; Malatya'da görev yapan antrenör ve eski milli sporcumuz Hakan Akay, Adıyaman Ali Ege Spor Kulübü'nun 18 yaşındaki kalecisi Veysel Işık vefat etti. Öte yandan Hatay Voleybol Takımı'nın bulunduğu enkazda da çalışmalar sürüyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ