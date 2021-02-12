Spezia'nın yeni sahibi ABD'li Platek ailesi oldu

Serie A ekiplerinden Spezia, Amerikalı milyarder Platek ailesi tarafından satın alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Spezia'nın yeni sahibi ABD'li Platek ailesi oldu
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12 Şubat 2021 04:24
İtalyan kulübü Spezia'nın ABD'li milyarder Platek ailesine satışının tamamlandığı açıklandı.

Amerikalı yarıtımcı Robert Platek'in Spezia kulübünü Gabriele Volpi'den satın alarak aile şirket bünyesine kattığı duyuruldu. Platek ailesi taradından yapılan açıklamada, "Serie A'da futbol başlı başına seçkin konumda ve uzun süredir İtalya'da bir kulüp satın almak için tutkuyla beklemekteydik. Spezia'nın daha büyük başarılar elde edebilmesi ve taraftarlarını gururlandıracak hamleler yapmasında ufak bir rol oynayacak olmaktan gurur duyuyoruz." sözleri kullanıldı.

Volpi'nin başkanlığında Spezia İtalya 4. Ligi'nden Serie A'ya kadar yükselme başarısını göstermişti.

Spezia kulübünün Platek ailesine satış rakamları açıklanmazken bu satışla birlikte Serie A'daki ABD himayesinde bulunan kulüp sayısı Milan, Fiorentina, Roma ve Parma'nın ardından 5'e yükseldi.



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