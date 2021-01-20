Spezia Roma'yı İtalya Kupası dışına itti

İtalya Kupası son 16 Turu'nda Roma, normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında Spezia'ya sahasında 4-2 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Spezia Roma'yı İtalya Kupası dışına itti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2021 02:14
İtalya Kupası son 16 turu maçında Roma, sahasında Spezia'yı konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Uzatmalarda Spezia bulduğu gollerle sahadan 4-2 üstünlükle ayrıldı ve turu geçen taraf oldu.

Karşılaşmada Spezia 6. dakikada Galabinov'un penaltısıyla öne geçti. 15. dakikada Saponara'nın golüyle fark ikiye çıktı. İlk yarının bitimine gelinirken 43. dkaikada Pellegrini'nin penaltısı ile ilk yarı 2-1 Spezia üstünlüğüyle bitti.

Dakikalar 73. dakikada Mkhitaryan skoru yeniden eşitlerken normal süre 2-2 bitti ve uzatmalara geçildi. Uzatma dakikalarının hemen başında önce Mancini, 30 saniye sonra kaleci Pau Lopez kırmızı kart gördü. 107. dakikaya gelindiğinde Verde kafayla topu ağlara gönderdi ve Spezia yine öne geçti. 119. dakikada Saponara muhteşem aşırtma vuruşuyla skoru 4-2 yaparak tur atlamayı başardı.

Spezia çeyrek finalde Napoli ile eşleşti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için