Spezia'nın Serdar Dursun planı

Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile ilgilenen Spezia'nın transfer planı ortaya çıktı.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Fransız forveti M'Bala Nzola'ya alternatif bulmak için çalışmalara başlayan ve Serdar Dursun'u gündemine alan Spezia'nın Fenerbahçeli oyuncuyu ilk etapta kiralamak istediği aktarıldı.



SCHALKE TRANSFERDE AVANTAJLI



Öte yandan Serdar Dursun ile Almanya'dan Schalke 04'ün de devrede olduğu vurgulandı. Schalke'nin, 31 yaşındaki futbolcuyu bonservisi ile transfer etmek istediği bu nedenle transferde daha avantajlı olduğu ifade edildi.



Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.





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