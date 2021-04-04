Spartak Moskova'dan Ozan Tufan açıklaması

Ozan Tufan'ın Spartak Moskova'nın gündeminde olduğu yönündeki iddiaların ardından Rus ekibinden açıklama geldi.

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Spartak Moskova'dan Ozan Tufan açıklaması
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04 Nisan 2021 17:32
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın önemli isimlerinden Ozan Tufan'ın Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'nın gündeminde olduğu iddiasına resmi bir yanıt geldi.

BU KEZ S.MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA

Rus basınında yer alan Ozan Tufan haberlerinin ardından kısa bir süre önce milli futbolcunun menajeri Utku Cenikli açıklama yapmış ve "Birçok farklı ligden Ozan Tufan'ı isteyen takım var ancak henüz Mart ayındayız ve konuşmak için çok erken. Biraz daha beklemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu kez Ozan Tufan'la ilgili olarak Spartak Moskova'dan açıklama geldi.

"OZAN TUFAN'LA İLGİLENMİYORUZ"

Spartak Moskova Basın Sözcüsü Anton Fetisov, "Fenerbahçe'de oynayan Ozan Tufan'la ilgili çıkan haberler tamamen bir söylenti. Böyle bir ilgimiz yok" diyerek transfer iddialarının gerçek olmadığını söyledi.



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