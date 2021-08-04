Spartak Moskova - Benfica maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Spartak Moskova sahasında Benfica'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Tuttur'dan canlı takip edebilirsiniz.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Spartak Moskova'nın galibiyetine 2,60'lık oran verilirken Benfica'nın galibiyetine ise 2,05'lik oran belirlendi, beraberliğin oranı ise 2,85 olarak duyuruldu. Maçta 2,5 ALT gol olmasına 1,61'lik oran verilirken 2,5 ÜST oranı ise 1,72 ile belirlendi.
SPARTAK MOSKOVA - BENFICA MAÇI CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta Spartak Moskova'nın ilk golü atmasına 1,89'luk oran verildi. İlk golü Benfica'nın atmasına 1,66'lık oran verilirken Gol olmaz oranı ise 8,50 olarak yer aldı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Spartak Moskova - Benfica mücadelesinde Karşılıklı gol var seçeneğine 1,56'lık oran verildi. Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 1,77'lik oran belirlendi.
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Spartak Moskova'nın galibiyetine 2,60'lık oran verilirken Benfica'nın galibiyetine ise 2,05'lik oran belirlendi, beraberliğin oranı ise 2,85 olarak duyuruldu. Maçta 2,5 ALT gol olmasına 1,61'lik oran verilirken 2,5 ÜST oranı ise 1,72 ile belirlendi.
SPARTAK MOSKOVA - BENFICA MAÇI CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta Spartak Moskova'nın ilk golü atmasına 1,89'luk oran verildi. İlk golü Benfica'nın atmasına 1,66'lık oran verilirken Gol olmaz oranı ise 8,50 olarak yer aldı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Spartak Moskova - Benfica mücadelesinde Karşılıklı gol var seçeneğine 1,56'lık oran verildi. Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 1,77'lik oran belirlendi.
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!