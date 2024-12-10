Söyüncü'den kararlılık mesajı: "Her şeyimizi vereceğiz"

Fenerbahçe'nin savunmacısı Çağlar Söyüncü, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından takım olarak hedefe odaklandıklarını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Söyüncü'den kararlılık mesajı: 'Her şeyimizi vereceğiz'
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10 Aralık 2024 18:02
Son güncelleme 10 Aralık 2024 18:04
Fenerbahçe'nin yetenekli stoperi Çağlar Söyüncü, Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından takım olarak yeniden hedeflerine konsantre olduklarını ifade etti. 

"HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Athletic Bilbao maçına dikkat çeken Söyüncü, "Futbolun kuralları içinde Bilbao'yu yenmek için her şeyimizi vereceğiz." diyerek taraftarlara umut dolu mesajlar verdi.

"OYNAMAYA HAZIRIM"

Takım içinde oluşturulan rekabet ortamına ve birlikteliğe vurgu yapan milli futbolcu, yoğun maç temposuna rağmen takımın kenetlendiğini ifade etti. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından son idmanlarda takımla çalıştığını söyleyen Söyüncü, "Şu an iyi durumdayım ve oynamaya hazırım." diyerek sahalara dönüş sinyali verdi.
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