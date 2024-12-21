Southampton, Ivan Juric'e emanet

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Russell Martin'den sonra teknik direktörlük görevi için Ivan Juric ile anlaştı.

Haber; Sporx.com
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Southampton, Ivan Juric'e emanet
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21 Aralık 2024 20:37
Son güncelleme 21 Aralık 2024 20:42
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, teknik direktör Ivan Juric ile anlaştı. 

Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Tottenham'a 5-0 yenilmesinin ardından Russell Martin ile yollarını ayırma kararı alan Southampton, resmi hesaplarından duyurduğu paylaşımla Juric'i 1,5 yıllığına göreve getirdi.

İTALYA DIŞINDA İLK KEZ

Hırvat teknik adam Ivan Juric, Southampton ile birlikte ilk kez İtalya dışında görev yapmış olacak.

11 yıllık teknik direktörlük kariyerinde Mantova, Crotone, Genoa, Verona ve Torino'da çalışan Juric, son olarak da 12 maçlığına Roma'nın başına gelmişti. 

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