Southampton, Ivan Juric'e emanet

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, teknik direktör Ivan Juric ile anlaştı.



Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Tottenham'a 5-0 yenilmesinin ardından Russell Martin ile yollarını ayırma kararı alan Southampton, resmi hesaplarından duyurduğu paylaşımla Juric'i 1,5 yıllığına göreve getirdi.



İTALYA DIŞINDA İLK KEZ



Hırvat teknik adam Ivan Juric, Southampton ile birlikte ilk kez İtalya dışında görev yapmış olacak.



11 yıllık teknik direktörlük kariyerinde Mantova, Crotone, Genoa, Verona ve Torino'da çalışan Juric, son olarak da 12 maçlığına Roma'nın başına gelmişti.



