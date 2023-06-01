Souness ve Sneijder'e özel davet!

Galatasaray, şampiyonluğu F.Bahçe derbisinden sonra doyasıya kutlayacak. Hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, derbilerin sembol ismi olarak görülen eski teknik direktör Graeme Souness ve eski golcü Wesley Sneijder'e özel davette bulundu.
Souness, 24 Nisan 1996'da F.Bahçe'yi 1-0 yendikleri maçtan sonra Kadıköy'de sahanın tam ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçmiş ve Ulubatlı Souness olarak anılmaya başlanmıştı.
Sneijder ise F.Bahçe derbilerindeki golleriyle taraftarın sevgilisi durumunda.
Souness, 24 Nisan 1996'da F.Bahçe'yi 1-0 yendikleri maçtan sonra Kadıköy'de sahanın tam ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçmiş ve Ulubatlı Souness olarak anılmaya başlanmıştı.
Sneijder ise F.Bahçe derbilerindeki golleriyle taraftarın sevgilisi durumunda.