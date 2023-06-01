Souness ve Sneijder'e özel davet!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine iki efsane ismi de davet etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Souness ve Sneijder'e özel davet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2023 13:49
Galatasaray, şampiyonluğu F.Bahçe derbisinden sonra doyasıya kutlayacak. Hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, derbilerin sembol ismi olarak görülen eski teknik direktör Graeme Souness ve eski golcü Wesley Sneijder'e özel davette bulundu.

Souness, 24 Nisan 1996'da F.Bahçe'yi 1-0 yendikleri maçtan sonra Kadıköy'de sahanın tam ortasına G.Saray bayrağı dikerek tarihe geçmiş ve Ulubatlı Souness olarak anılmaya başlanmıştı.

Sneijder ise F.Bahçe derbilerindeki golleriyle taraftarın sevgilisi durumunda.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery