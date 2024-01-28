Şota Arveladze: 'İnşallah devamı gelecek'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, iyi bir performansla farklı galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.
İşte Şota Arveladze'nin açıklaması:
"Mutluyuz. İyi bir maç oldu. Güzel goller attık. Karşılaşma kontrolümüz altında geçti. Sadece ikinci devrenin ilk 10 dakikasında rakibin oynamasına izin verdik. Futbolcuları tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelecek."
İşte Şota Arveladze'nin açıklaması:
"Mutluyuz. İyi bir maç oldu. Güzel goller attık. Karşılaşma kontrolümüz altında geçti. Sadece ikinci devrenin ilk 10 dakikasında rakibin oynamasına izin verdik. Futbolcuları tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelecek."