Şota Arveladze: 'İnşallah devamı gelecek'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, iyi bir performansla farklı galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.



İşte Şota Arveladze'nin açıklaması:



"Mutluyuz. İyi bir maç oldu. Güzel goller attık. Karşılaşma kontrolümüz altında geçti. Sadece ikinci devrenin ilk 10 dakikasında rakibin oynamasına izin verdik. Futbolcuları tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelecek."



