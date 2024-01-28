Şota Arveladze: "İnşallah devamı gelecek"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze kazanılan Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şota Arveladze: 'İnşallah devamı gelecek'
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28 Ocak 2024 18:46
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, iyi bir performansla farklı galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

İşte Şota Arveladze'nin açıklaması:

"Mutluyuz. İyi bir maç oldu. Güzel goller attık. Karşılaşma kontrolümüz altında geçti. Sadece ikinci devrenin ilk 10 dakikasında rakibin oynamasına izin verdik. Futbolcuları tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelecek."

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