Sörloth'a Bundesliga'dan talip çıktı

Trabzonspor'da fırtınalar estiren Sörloth'un peşine, Bundesliga'nın futbolcu avcısı RB Leipzig düştü.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sörloth'a Bundesliga'dan talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2020 21:53
Trabzonspor ile bu sezon fırtınalar estiren Alexander Sörloth'a Bundesliga'dan talip çıktı. Bild Gazetesi'nde yer alan haberde, RB Leipzig'in, takımdan göndermeyi planladığı Patrik Schick yerine Sörloth'un transferi için girişimlere başladığı kaydedildi.

Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna da sahip.

TRABZON ALIRSA, 9 MİLYON EURO

Maçların yüzde 50'sinde oynaması durumunda devreye girecek bu seçenek sonrasında kontratta 9 milyon euroluk bir de çıkış maddesi olacak.

Geçtiğimiz sezon 49 maçta oynayan 24 yaşındaki golcü, 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için