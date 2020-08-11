Trabzonspor ile bu sezon fırtınalar estiren Alexander Sörloth'a Bundesliga'dan talip çıktı. Bild Gazetesi'nde yer alan haberde, RB Leipzig'in, takımdan göndermeyi planladığı Patrik Schick yerine Sörloth'un transferi için girişimlere başladığı kaydedildi.



Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna da sahip.



TRABZON ALIRSA, 9 MİLYON EURO



Maçların yüzde 50'sinde oynaması durumunda devreye girecek bu seçenek sonrasında kontratta 9 milyon euroluk bir de çıkış maddesi olacak.



Geçtiğimiz sezon 49 maçta oynayan 24 yaşındaki golcü, 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.







