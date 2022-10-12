Son 16 bileti alan ilk iki takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftasında ilk maçları tamamlandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında 4. maçlar sona erdi.



Gecenin önemli maçında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırladı. Karşılaşma Kylian Mbappe ve Joao Mario'nun karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.



E Grubu'nda oynanan maçta Chelsea, geçen hafta 3-0 mağlup ettiği Milan'ı deplasmanda da Jorginho ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle 2-0 yendi ve 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.



F Grubu'nda yer alan son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında Oleksandr Zubkov'un golüyle 1-0 geriye düşse de 90+5. dakikada Antonio Rudiger'in golüyle sahadan bir puanla ayrıldı. 10 puana sahip İspanyol ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.



G Grubu'nda Borussia Dortmund ile Sevilla'nın 1-1 berabere kalmasının ardından 10 puanla lider durumda bulunan Manchester City, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir başka takım oldu.



Dördüncü haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:



E Grubu:



Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya): 1-1



Milan (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 0-2



F Grubu:



Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 0-2



Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 1-1



G Grubu:



Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere): 0-0



Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1



H Grubu:



Maccabi Haifa (İsrail) - Juventus (İtalya): 2-0



Paris Saint-Germain (Fransa) - Benfica (Portekiz): 1-1





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