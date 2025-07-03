Sommer'in Galatasaray'dan talebi belli oldu!

Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Inter'den Yann Sommer'in şartlarını sordu.

calendar 03 Temmuz 2025 09:56
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Sommer'in Galatasaray'dan talebi belli oldu!
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Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayan Galatasaray'da kaleci adayları arasına yeni bir isim daha eklendi; Yann Sommer.

Uzun süredir Chelsea'nin kalecisi Djordje Petrovic için çaba harcayan sarı kırmızılılar, İngilizlerin 25 milyon avroda diretmesi sebebiyle bir türlü yol alamadı.

Galatasaray'a dünya yıldızlarını getiren menajer George Gardi, yönetime Yann Sommer ismini önerdi.

7-8 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da Gardi'ye İsviçreli kaleciyle görüşmesi için onay verdi. Yapılan görüşmelerde 36 yaşındaki Yann Sommer'in yıllık 7-8 milyon Euro ve iki senelik sözleşme talep ettiği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği tecrübeli isim için önümüzdeki günlerde görüşmeler sıklaştırılacak.

PERFORMANSI

Sommer geçtiğimiz sezon, 53 maçta kalesinde 55 gol gördü. 

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