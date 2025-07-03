Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayan Galatasaray'da kaleci adayları arasına yeni bir isim daha eklendi; Yann Sommer.
Uzun süredir Chelsea'nin kalecisi Djordje Petrovic için çaba harcayan sarı kırmızılılar, İngilizlerin 25 milyon avroda diretmesi sebebiyle bir türlü yol alamadı.
Galatasaray'a dünya yıldızlarını getiren menajer George Gardi, yönetime Yann Sommer ismini önerdi.
7-8 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ
Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da Gardi'ye İsviçreli kaleciyle görüşmesi için onay verdi. Yapılan görüşmelerde 36 yaşındaki Yann Sommer'in yıllık 7-8 milyon Euro ve iki senelik sözleşme talep ettiği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği tecrübeli isim için önümüzdeki günlerde görüşmeler sıklaştırılacak.
PERFORMANSI
Sommer geçtiğimiz sezon, 53 maçta kalesinde 55 gol gördü.
Uzun süredir Chelsea'nin kalecisi Djordje Petrovic için çaba harcayan sarı kırmızılılar, İngilizlerin 25 milyon avroda diretmesi sebebiyle bir türlü yol alamadı.
Galatasaray'a dünya yıldızlarını getiren menajer George Gardi, yönetime Yann Sommer ismini önerdi.
7-8 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ
Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da Gardi'ye İsviçreli kaleciyle görüşmesi için onay verdi. Yapılan görüşmelerde 36 yaşındaki Yann Sommer'in yıllık 7-8 milyon Euro ve iki senelik sözleşme talep ettiği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği tecrübeli isim için önümüzdeki günlerde görüşmeler sıklaştırılacak.
PERFORMANSI
Sommer geçtiğimiz sezon, 53 maçta kalesinde 55 gol gördü.