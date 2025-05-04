Solskjaer: 'İlk 11'de oynamayı hak etti'

Norveçli teknik adam; "Motivasyonumuz çok yüksek bugün. Çok büyük bir maça çıkacağız. Hedefimiz 3. olmak ve bunun için puanları almak zorundayız. 3. olmak isteyen diğer takımlar da var. En iyi şekilde 3. olmak için kendimizi göstermeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum, onlara güvenim sonsuz. Yeteneklerini göstereceklerine dair güvencim tam." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesi açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi ve kadro seçimini değerlendiren Solskjaer." ifadelerini kullandı.