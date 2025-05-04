Solskjaer: "İlk 11'de oynamayı hak etti"

Beşiktaş'ın Norveçli teknik patronu Solskjaer, Fenerbahçe derbisi öncesi flaş röportajda konuştu.

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Solskjaer: 'İlk 11'de oynamayı hak etti'
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04 Mayıs 2025 18:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve kadro seçimini değerlendiren Solskjaer, "Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden her oyuncuyu kadroya almak istedik. Emrecan Terzi, geçen hafta fırsatını iyi değerlendirdi. Masuaku'nun gücünden ve temposundan faydalanacağız. Atmosfer yoğun olacak. Deplasmandaki ilk derbim olacak. Bu yüzden heyecanlıyım, sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Norveçli teknik adam; "Motivasyonumuz çok yüksek bugün. Çok büyük bir maça çıkacağız. Hedefimiz 3. olmak ve bunun için puanları almak zorundayız. 3. olmak isteyen diğer takımlar da var. En iyi şekilde 3. olmak için kendimizi göstermeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum, onlara güvenim sonsuz. Yeteneklerini göstereceklerine dair güvencim tam." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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