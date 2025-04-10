Solskjaer gelecek sezon için golcü tarifini verdi!

Beşiktaş'ta bu sezon işler bir türlü yoluna girmedi. Büyük maçlarda elde edilen zaferler kısa süreliğine yara sardı.



SANTRFORLAR SUSKUN



Bu durumun sebeplerinden biri de santrforların verimsizliği. Büyük umutlarla transfer edilen Ciro Immobile sezona hızlı girse de parlaması saman alevi gibi oldu. İtalyan yıldız tüm kulvarlarda çıktığı son 13 maçta sadece bir defa fileleri havalandırabildi. Üstelik bu sezon attığı gollerin altısı da penaltı vuruşlarından oldu. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kenardan beklenen katkıyı sağlayamadı.



REÇETE VERİLDİ



Semih Kılıçsoy bu sezon sadece dört golde kaldı. Nadiren fırsat bulan Mustafa Hekimoğlu da sadece sezon öncesi Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında fileleri havalandırabildi.



Santrforlarından son derece az katkı alan Ole Gunnar Solskjaer gelecek sezon için ihtiyacı olan santrfor tipini belirledi. Hava toplarına hakim ve fiziğiyle rakip savunmacıları hırpalayan bir santrfor isteyen Norveçli teknik adam reçeteyi verdi. Scout ekibi şimdiden çalışmalara başlarken, sezon bitmeden golcü adaylarının belirleneceği öğrenildi.



