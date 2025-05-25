Solskjaer'den Rashica açıklaması!

25 Mayıs
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19:00
25 Mayıs
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19:00
25 Mayıs
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19:00
25 Mayıs
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19:00
25 Mayıs
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25 Mayıs
Fulham-M.City
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25 Mayıs
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25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
0-139'
25 Mayıs
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0-040'
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-040'
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-038'
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
0-039'
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-039'
25 Mayıs
Wolves-Brentford
0-139'
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-161'
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
22:00
25 Mayıs
Atalanta-Parma
21:45
25 Mayıs
Empoli-Verona
21:45
25 Mayıs
Lazio-Lecce
21:45
25 Mayıs
Torino-Roma
21:45
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
21:45
25 Mayıs
Venezia-Juventus
21:45
25 Mayıs
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19:00
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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25 Mayıs
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20:30
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19:30
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
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19:30
25 Mayıs
Granada-Castellon
19:30
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
19:30
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
19:30
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
19:30
25 Mayıs
Elche-Malaga
19:30
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
19:30
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
19:30
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
2-039'
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Ried-First Vienna FC
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Admira Wacker-SV Horn
1-137'
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SV Lafnitz-SKN St. Poelten
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FC Midtjylland-Randers FC
1-139'
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Kopenhag-FC Nordsjaelland
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Hamarkameratene-Molde
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Kristiansund BK-Viking
0-040'
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Sandefjord-Stroemsgodset
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Sarpsborg 08-Tromsoe
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FK Haugesund-Brann
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Egersund-Sogndal
0-140'
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2-040'
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
1-040'
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-081'
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
22:00
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
22:00
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
00:30
26 Mayıs
Fortaleza-Cruzeiro
02:30
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25 Mayıs
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Djurgaarden-Haecken
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Solskjaer'den Rashica açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Çaykur Rizespor maçı öncesi konuştu.

calendar 25 Mayıs 2025 18:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Solskjaer'den Rashica açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"UMARIM TARAFTARIN HATIRLAYACAĞI BİR MAÇ OLACAK"

Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Solskjaer, "Rizespor, şu anda güvende. İyi oynadılar geçen hafta, öz güvenle de buraya geldiler. Geçen hafta ikinci yarıda iyi oynadık. Düzeltmemiz gereken detaylar üzerinde çalıştık. İç sahadaki son maçımız, umarım bu maç taraftarımızın hatırlayacağı bir maç olacaktır." dedi.

"RASHİCA BELKİ DÖNER, BELKİ DÖNMEZ"

Son olarak Solskjaer, "Muçi, bir dönem çok iyi oynadı. Sonrasında sakatlandı ama şu anda iyi. Keny, çok çalıştı ve oynamayı hak etti. Geçen hafta da pozitif anlamda oyuna girdi, fırsatlar yarattı. Gelecekte daha fazla faydalanacağız bu oyunculardan. Milot Rashica'nın Alanyaspor maçında sakatlığı oldu, haftaya belki döner, belki dönmez." ifadelerini kullandı.

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