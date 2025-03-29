Solskjaer'den Ernest Muçi kararı!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Ernest Muçi hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor.



Muçi'nin Galatasaray'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacağı öne sürülüyor. Solskjaer'in derbide Arnavut oyuncuya Joao Mario'nun yerine şans vereceği konuşuluyor.



Muçi, siyah beyazlı takımın Ümraniye'de yaptığı son idmanda yer almıştı. 24 yaşındaki kanadın ilk 11 oynama durumu maç saatinde belli olacak.



Öte yandan sakatlığı sonrası form tutmaya başlayan Muçi, ligin ilk devresinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 2-1 kaybedilen mücadelede takımının tek golünü kaydetmişti. Genç oyuncu bir sezonda Galatasaray'a iki maçta da gol atan ilk siyah beyazlı futbolcu olmak istiyor.



Alman futbolcu Mario Gomez, 2015-2016 sezonunda Sarı kırmızılılara karşı her iki müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.



