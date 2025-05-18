Solskjaer, bir ismin daha üstünü çizdi: Ersin Destanoğlu!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar devam ederken, transfer edilecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in takımdan gönderilmesini istediği oyuncular listesine bir isim daha eklendi.
Norveçli teknik adam, yedek kulübesine daha tecrübeli bir isim istediği için Ersin Destanoğlu ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in takımdan gönderilmesini istediği oyuncular listesine bir isim daha eklendi.
Norveçli teknik adam, yedek kulübesine daha tecrübeli bir isim istediği için Ersin Destanoğlu ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
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