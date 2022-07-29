Softbolda İsviçre'ye mağlubuz

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda İsviçre'ye yenildi.
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı ekip, İsviçre ile karşılaştığı son klasman maçını 13-2 kaybetti.
Organizasyonda çıktığı 9 müsabakada galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, 21 takımın katıldığı şampiyonayı son sırada bitirdi.
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı ekip, İsviçre ile karşılaştığı son klasman maçını 13-2 kaybetti.
Organizasyonda çıktığı 9 müsabakada galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, 21 takımın katıldığı şampiyonayı son sırada bitirdi.
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