Softbolda İsviçre'ye mağlubuz

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda İsviçre'ye mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Softbolda İsviçre'ye mağlubuz
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29 Temmuz 2022 17:44
Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda İsviçre'ye yenildi.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı ekip, İsviçre ile karşılaştığı son klasman maçını 13-2 kaybetti.

Organizasyonda çıktığı 9 müsabakada galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, 21 takımın katıldığı şampiyonayı son sırada bitirdi.

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