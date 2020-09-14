Sivasspor'un yeni transferi Fajr sağlık kontrolünden geçirildi

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor'un yeni transferi Fajr sağlık kontrolünden geçirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2020 18:11
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fayçal, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolü, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için