Sivasspor'un Filip Novak ısrarı sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'nin Çek sol beki Filip Novak'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un Filip Novak ısrarı sürüyor
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19 Mayıs 2022 12:13
Ziraat Türkiye Kupası finalisti Sivasspor, bu sezon dar kadrosu nedeniyle yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamamak için transferde kolları sıvadı.

Sivasspor'un, Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor'dan eski öğrencisi olan Fenerbahçeli Filip Novak için girişimlere başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin 1 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki sol bek için transferde kolaylık sağlayacağı bildirildi.

Filip Novak, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 Süper Lig maçında 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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