Sivasspor'un Avrupa macerası 6 maç sürdü

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki macerası 6 maç sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'un Avrupa macerası 6 maç sürdü
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27 Ağustos 2021 15:02
Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Danimarka'nın Kopenhag takımına 5-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde dün deplasmanda rakibine 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.


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