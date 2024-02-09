Sivasspor, Partizan'dan aldı: Menig

Sivasspor , Partizan'dan 28 yaşındaki Hollandalı sol kanat Queensy Menig'in transferini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, " Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren EMS Yapı Sivasspor'umuz, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Queensy Menig, Başkan vekilimiz Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına EMS Yapı Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. Menig çeşitli kategorilerde 5 kez ülkesinin milli takım formasını giydi. Queensy Menig'e EMS Yapı Sivasspor'umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Partizan formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.