Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 70. dakikada Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'tan geldi.



Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan Sivasspor puanını 6 yaparken, üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor da 6 puanda kaldı.



Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Karagümrük'ü konuk edecek, Yeni Malatyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



24. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, ceza sahası yayı üzerinden Adem'in pasıyla topu alan Mallan'ın vuruşunda, kaleci Muammer topu son anda kornere tokatladı.



28. dakikada Sivasspor ceza sahasına gönderilen uzun topu savunma sektirdi. Topu alan Adem Büyük kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kalei Muammer gole izin vermedi.



33. dakikada ceza sahası üzerinde Mallan'ın topla buluşturduğu Adem'in vuruşunda, top auta gitti.



37. dakikada savunma arkasına gönderilen topla çaprazdan ceza sahasına giren Kayode'nin vuruşunda, top kaleci Ertaç'tan döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



