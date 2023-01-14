Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 4-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor.
Ligin 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, son 3 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ligin 16. haftasında iç sahada Galatasaray'a 2-1 mağlup olan, 17. haftada deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan ve 18. haftayı bay geçen Sivas temsilcisi, ligin 19. haftasında dış sahada Yukatel Kayserispor'a 4-1 yenilerek 3 puan hasretine son veremedi.
Sivasspor ligde geride kalan 18 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.
Kırmızı-beyazlılar söz konusu maçlarda 19 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Ligin 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, son 3 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ligin 16. haftasında iç sahada Galatasaray'a 2-1 mağlup olan, 17. haftada deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan ve 18. haftayı bay geçen Sivas temsilcisi, ligin 19. haftasında dış sahada Yukatel Kayserispor'a 4-1 yenilerek 3 puan hasretine son veremedi.
Sivasspor ligde geride kalan 18 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.
Kırmızı-beyazlılar söz konusu maçlarda 19 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
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