Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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14 Ağustos 2024 20:48
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon, kondisyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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