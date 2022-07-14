Sivasspor, Galatasaray'dan iki ismi istiyor!

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.Birçok oyuncusuyla vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda iki isme sürpriz bir talip çıktı. Galatasaraylı Emre Kılınç ve Aytaç Kara'yı, Demir Grup Sivasspor istiyor.Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gözü transferlerde.Özellikle kanat pozisyonları ve orta saha için takıma seviye atlatacak isimler üzerine yoğunlaşan Yiğidolar, rotasını Galatasaray'a çevirdi.Kırmızı-beyazlı kurmaylar, Cimbom'da durumları belirsiz olan Emre Kılınç ve Aytaç Kara'nın transferi için bastırıyor.Sözleşmeleri 2024'te bitecek iki oyuncuyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'un kesin kararları beklenirken, satın alma opsiyonlu kiralık formülünün masada olduğu görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi.27 yaşındaki Kılınç, 2 sezon önce 31 maçta 9 gol, 7 asistle en parlak dönemini geçirdiği Sivasspor'dan Galatasaray'a geçti. Geçen sezon Cimbom'da 37 maçta 5 gol, 3 asist yaptı.Kariyerine Boluspor altyapısında başlayan Emre Kılınç'ın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro... 29 yaşındaki Aytaç Kara ise geçen sezon G.Saray'da ve kiralık gittiği Göztepe'de 20 maça çıktı, 1 asist yaptı. Kara, kariyerine İzmir temsilcisi Altay altyapısında başladı. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro...