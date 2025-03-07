Sivasspor'dan kadınlara ve lise öğrencilerine jest

Süper Lig'de 9 Mart 2025 Pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Göztepe maçının biletleri lise öğrencisi ve kadın taraftarlar için ücretsiz olacak.



Lise öğrencisi taraftarlar, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribünü için Passolig sistemi üzerinden ücretsiz olarak bilet yükleterek stadyuma giriş yapabilecek.



Bilet yükleme işlemleri, Passolig meydan gişesinden yapılacak.



Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, kadın taraftarlar için Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü ve VIP Alt B Tribünü'ne Passolig sistemi üzerinden ücretsiz bilet yükleme işlemleri yapılabilecek.