Sivasspor'dan kadınlara ve lise öğrencilerine jest

Sivasspor - Göztepe maçını kadınlar ve lise öğrencileri ücretsiz izleyecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor'dan kadınlara ve lise öğrencilerine jest
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 13:09
Süper Lig'de 9 Mart 2025 Pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Göztepe maçının biletleri lise öğrencisi ve kadın taraftarlar için ücretsiz olacak.

Lise öğrencisi taraftarlar, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribünü için Passolig sistemi üzerinden ücretsiz olarak bilet yükleterek stadyuma giriş yapabilecek.

Bilet yükleme işlemleri, Passolig meydan gişesinden yapılacak.

Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, kadın taraftarlar için Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü ve VIP Alt B Tribünü'ne Passolig sistemi üzerinden ücretsiz bilet yükleme işlemleri yapılabilecek.

Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery