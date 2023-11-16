Sivasspor'da Samba Camara'ya sürpriz doğum günü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da 31 yaşına giren defans oyuncusu Samba Camara için doğum günü kutlaması yapıldı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde defans oyuncusu Samba Camara için sürpriz organizasyon düzenlendi.



Samba Camara, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.





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