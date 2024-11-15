Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi iki oyuncu sakatlıklarını atlattı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulübün açıklamasına göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan futbolcular kulüp tesislerinde toplandı.



Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 7'ye 7 minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.



SAKATLIKLARINI ATLATTILAR



Sakatlıkları geçen Alex Pritchard ve Hüseyin Arslan takımla çalışmalara başladı.



MANAJ DÖNECEK



Tedavisine devam edilen Rey Manaj'ın birkaç gün içinde saha çalışmalarına başlamasının planlandığı bildirildi.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK



Sivasspor 16 Kasım Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



