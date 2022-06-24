Sivasspor'da Camara'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Samba Camara'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek Samba Camara'nın sözleşmesinin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Samba Camara'yı tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek Samba Camara'nın sözleşmesinin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Samba Camara'yı tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
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