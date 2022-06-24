Sivasspor'da Camara'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Samba Camara'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'da Camara'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2022 18:27
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Samba Camara'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek Samba Camara'nın sözleşmesinin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Samba Camara'yı tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ