Sivasspor'a İspanyol kanat!

Sivasspor, İspanyol futbolcu Samu Saiz'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'a İspanyol kanat!
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27 Ocak 2023 22:05
Demir Grup Sivasspor, İspanyol sol kanat oyuncusu Samu Saiz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün Sivas'a gelen Samu Saiz, başkan vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı törende kendisini Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 22 Ocak 1991'de dünyaya gelen Saiz, futbola Real Madrid altyapısında başladı.

Ardından Sevilla Atletico, Melilla, Kastilya, Getafe, UD Almeria, Atletico Madrid B, Huesca ve Leeds United formaları giyen Saiz, son olarak Girona'da görev yaptı.

Sol kanatta oynayan futbolcu, on numara mevkisinde de görev yapabiliyor.

Kariyerinde 419 maça çıkan Saiz, 73 kez gol sevinci yaşadı ve 43 asist yaptı.

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