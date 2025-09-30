Sırbistan'da mutlu son: Dusan Alimpijevic

Sırbistan Basketbol Federasyonu, Alimpijevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sırp koç, Beşiktaş GAİN'in de antrenörlüğünü yapmaya devam edecek.





Dusan Alimpijevic, geçtiğimiz günlerde Sırbistan iddiaları hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulunmuştu.





"PESIC'TEN DAHA İYİ YAPABİLECEK KİMSE YOK"





Alimpijevic açıklamasında, "Adımın Sırbistan ile anılması büyük bir onur. Milli takımda yedek kulübesinde olmak herhangi bir koç için en üst düzeydir. Bunu EuroBasket'ten önce de söylemiştim şimdi de söyleyeceğim. Şu anda bu işi Pesic'ten daha iyi yapabilecek kimse yok.





"BU TÜR KARARLAR SESSİZCE VE DOĞRU ZAMANDA ALINIR"





Bu seviyeye onun sayesinde geldik. Sırbistan ciddi bir ülke ve basketbol bizim için ciddi bir mesele. Milli takım çok ciddi ve saygın bir durumdur. Bu tür kararlar sessizce ve doğru zamanda alınır. Söyleyebileceğim başka bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.





ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR





Öte yandan Alimpijevic kariyeri boyunca Voyvodina, Spartak, FMP, Kızılyıldız, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdı. Sırp başantrenör ayrıca 2022 Yaz Ligi'nde San Antonio Spurs'ün teknik kadrosunda da yer aldı.

