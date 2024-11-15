Sinan Kaloğlu: "Fenerbahçe'ye karşı birkaç planımız var"

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sinan Kaloğlu: 'Fenerbahçe'ye karşı birkaç planımız var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2024 14:59
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe maçı öncesi TRT Spor'a konuştu.

Sinan Kaloğlu yaptığı açıklamada, "4 maçlık performansımız beni çok memnun etti. Buraya gelmeden önce eksikliklerimizle ilgili bir çalışma yapmıştım zaten. Bu eksikliklerin üzerine giderek bunlara çözüm bulmaya çalıştık. Bizden önce uzun zamandır galip gelemeyen bir takım vardı. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. takım savunmasındaki sıkıntılarımız bizi farklı arayışlara, farklı sistemlere itti. Tabii ki eksiklerimiz var ama daha iyi olacağız." dedi.

FENERBAHÇE MAÇI

Fenerbahçe'ye hazırlıklı olduklarını söyleyen genç teknik adam, "Fenerbahçe maçıyla ilgili birkaç stratejimiz var. Amacımız iyi bir sonuç almak" diye konuştu.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Sinan Kaloğlu ayrıca, "Ben oyuncularıma güveniyorum. Son birkaç maçtır yapmak istediklerimizi yapmaya çalıştılar. Fenerbahçe bu ligin en iyi takımlarından biri. Herkes zor diyebilir ama ben ve ekibimin lügatında zor maç yok. İstediğimiz şeyleri bu maçta yapabilirsek futbolda her sonuç mümkün. Fenerbahçe'yi çok yakından tanıyoruz. Ben görev almadan önce birçok maçlarını gidip canlı izledim." açıklamasını yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery