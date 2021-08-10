Sinan Gümüş, Trabzonspor'a önerildi

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş, menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildi. Sinan Gümüş ile ilgili kararı Trabzonspor'da teknik heyet verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sinan Gümüş, Trabzonspor'a önerildi
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10 Ağustos 2021 10:39
Trabzonspor 'a sürpriz öneri: Sinan Gümüş... Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Caner Erkin'le birlikte kadro dışı bıraktığı Sinan, Trabzonspor'a önerildi.

Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanan ve bonservisini bedelsiz olarak almak isteyen gurbetçi yıldız, Bordo-Mavililer'in yanı sıra Alanyaspor'un ciddi şekilde gündeminde. Ancak oyuncunun önceliği, büyük bir kulüpte şampiyonluk mücadelesi vermek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ve ekibinin kararına göre yönetim oyuncuyla ilgili politika izleyecek. Hem kanatlarda hem de forvette görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Antalyaspor'da forma giydi.

36 gol, 16 asist...

Süper Lig'de çıktığı 103 maçta 27 gol, 8 asistlik performans gösteren Sinan Gümüş, Türkiye Kupası'nda ise 35 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı, 8 defa gol pası verdi. Başarılı futbolcu, Avcı onay verir ve bonservisini de eline alırsa yönetim harekete geçecek.


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