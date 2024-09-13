Simon Banza için Beşiktaş maçı kararı

Trabzonspor'da 5.hafta oynanacak Beşiktaş maçında Simon Banza ile ilgili karar verildi.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Simon Banza, önceki gün şehre ayak basar basmaz tesislere gitti. Saat 17.00 gibi Trabzon'da olan golcü, 18.00'deki antrenmana katıldı. Havalimanında yaptığı açıklamada 99 numaralı formayı giymek istediğini söyleyen Banza'nın, bu numarayı Orsic'te olması nedeniyle tercihini değiştirdi. 17 numaralı formaya geçen 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Yıldız futbolcu geçen sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 41 maçta 23 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Simon Banza, önceki gün şehre ayak basar basmaz tesislere gitti. Saat 17.00 gibi Trabzon'da olan golcü, 18.00'deki antrenmana katıldı. Havalimanında yaptığı açıklamada 99 numaralı formayı giymek istediğini söyleyen Banza'nın, bu numarayı Orsic'te olması nedeniyle tercihini değiştirdi. 17 numaralı formaya geçen 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Yıldız futbolcu geçen sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 41 maçta 23 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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