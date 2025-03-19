LA Clippers guardı Ben Simmons, basketbola olan sevgisinin sorgulanmasını kabul etmediğini söyledi.



Kariyeri boyunca NBA'de inişli çıkışlı bir yolculuk yaşayan Simmons, bir zamanlar süperstar bir oyuncuyken, zamanla ligin en kötü kontratlarından birine sahip oyunculardan biri haline geldi ve sert eleştirilere maruz kaldı.



Ancak Clippers guardı, basketbola olan sevgisinin sorgulanmasını kabul etmiyor:



"Bunlar tamamen uydurma şeyler," diyen Simmons, ClutchPoints'a verdiği röportajda, "Düşünün ki ben de herhangi bir oyuncu hakkında rastgele bir şeyler söylesem, bunun bir geçerliliği olur mu? Sadece bir düşünce, bir görüş. Herkesin bir görüşü olabilir ama ben dört yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Bunu hiçbir şey değiştiremez." şeklinde konuştu.



DÜŞÜŞÜ 2021'DE BAŞLADI



28 yaşındaki Simmons, 2016 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçildi. LSU'dan mezun olduktan sonra saha görüşü, savunma yetenekleri ve bitiriciliğiyle büyük övgüler almış olsa da, Philadelphia 76ers formasıyla dört sezonun ardından kariyeri büyük bir düşüşe geçti ve imajı zarar gördü.



Simmons için işler özellikle 2021 playoffları'nda kötüye gitmeye başladı. Atlanta Hawks'a karşı oynanan Doğu Konferansı yarı finalinde, açık bir smaç pozisyonunu pas vermeyi tercih etmesi büyük eleştirilere yol açtı. 76ers'tan ayrılma sürecinde koç Doc Rivers ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginlik, onun Philadelphia'dan kopmasına neden oldu.



Brooklyn Nets'e takas olduktan sonra da istikrarsız performansı devam etti. Üç sezon boyunca sadece 90 maça çıkabilen Simmons, 6.5 sayı, 6.2 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları yakalarken, büyük maaşına rağmen takımına beklenen katkıyı veremedi.



Şimdi ise Clippers formasıyla kariyerini yeniden canlandırmaya çalışan Simmons, bu sezon şu ana kadar oynadığı yedi maçta ortalama 19.7 dakika süre almasına rağmen 5.1 sayı, 4.3 ribaund ve 4.6 asistle en düşük istatistiklerini üretiyor.



