Simmons, 76ers taraftarları için: "Yaşlı başlı adamları kudurtuyorum..."

Brooklyn Nets forveti Ben Simmons, Philadelphia 76ers taraftarlarının yuhalamalarına "artık gülüp geçtiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Simmons, 76ers taraftarları için: 'Yaşlı başlı adamları kudurtuyorum...'
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05 Şubat 2024 12:20
Brooklyn Nets forveti Ben Simmons, Philadelphia 76ers taraftarlarının yuhalamalarına "artık gülüp geçtiğini" söyledi.

Sixers'ın eski yıldı oyuncusu Simmons, geçtiğimiz Cumartesi Wells Fargo Center'a geri döndüğü karşılaşmada ev sahibi taraftarların yuhalamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Yuhalamalar üzerine konuşan Simmons, New York Post'tan Andrew Crane'e şunları söyledi:

"Bana artık komik geliyor. Yaşlı başlı adamları kudurtuyorum resmen. O kadar derin bir konu değil. Spor böyle bir şey ve bunlar da beraberinde geliyor. Yani artık keyif alıyorum."

Simmons daha önce de Philly taraftarının önüne çıkmış, geçtiğimiz sezon Brooklyn'in Sixers'a karşı oynadığı iki deplasman maçında da forma giymişti.

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