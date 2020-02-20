Silver: "NBA sezonunun askıya alınması, en az 30 gün sürecek"

NBA başkanı Adam Silver, taraftarlara, koronavirüs salgını nedeniyle ligin sezonu askıya alma kararıyla ilgili bir mesaj yayınladı.



Silver, verilen aranın en az 30 gün süreceğini ve taraftarların bilet satın aldığı maçların oynanmadığı veya boş arenalarda oynandığı takdirde, takımların gelecekteki bir maçında geri ödeme veya kredi sağlayacağını belirtti.



Silver'ın mesajı şu şekildeydi:



"Sevgili NBA Hayranları,



Bildiğiniz gibi, koronavirüs salgınına yanıt olarak sezonumuzu geçici olarak askıya aldık. Bu kararı taraftarların, oyuncuların, oyunumuza bağlı herkesin ve halkın sağlığını ve refahını korumak için aldık. Bu boşluk en az 30 gün sürecek ve ilgili herkes için güvenli hale ne zaman gelirse, sezona o zaman devam etmeyi amaçlıyoruz.



Bu arada, maçlarımıza devam etmek için güvenli protokoller belirlemek adına, bulaşıcı hastalık ve halk sağlığı uzmanlarıyla birlikte hükümet yetkilileri ile koordinasyon sağlamaya devam edeceğiz. Gelecekteki NBA maçları ve etkinlikleri için uygun gidişatı geliştirdikçe, herhangi bir değişiklik olur olmaz sizi haberdar edeceğiz. Ertelenen bir maç için satın alınmış olan biletler, maçlar yeniden planlandığında kullanılabilecektir. Maçlar boş bir arenada oynanırsa veya oynanmazsa, takımlar gelecekteki bir maç veya geri ödeme için taraftarlarla birlikte çalışacaktır.



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Bu, hepimizin birbirimize bakma sorumluluğuna sahip daha geniş bir toplumun parçası olduğumuzu hatırlatan karmaşık ve hızla gelişen bir durum olmaya devam ediyor. NBA'in yapmaya devam edeceği şey budur ve anlayışınız ve sporun en iyi taraftarları olduğunuz için minnettarız.



Saygılarımla,



Adam Silver

NBA Başkanı"



Utah Jazz'den Rudy Gobert ve Donovan Mitchell, son iki gün içinde koronavirüs için pozitif test sonucu alan iki oyuncuydu.



Bir takım yetkilisinin NBC Sports Philadelphia'ya yaptığı açıklamada, Sixers oyuncularına, antrenörlerine ve seçkin destek personeline geçici bir otomatik karantina başlatmaları konusunda tavsiyede bulunulduğu söylendi. Yetkili, ekibin oyunculara ek olarak yakın temasa giren veya semptomlar sergileyen personele koronavirüs için testler düzenlediğini söyledi.



AYIN 16'SINA KADAR YAPILMASI GEREKENLER!



Lig, The Athletic'den Shams Charania'ya göre Pazartesi gününe kadar geçerli olan yeni politikalar hakkında takımları bilgilendirmişti.



NBA, 30 ekibi de hızlıca, 16 Mart'a kadar geçerli olan şu politikalar hakkında bilgilendirdi:



- Tüm oyuncular takım topluluğu içinde kalmalıdır

- Oyuncular mümkün olduğunca uzun süre evde kalmalıdır

- Grup antrenmanı olmayacaktır

- Takım doktorları / eğitmenleri her oyuncu ile günde bir kez konuşacaktır.



