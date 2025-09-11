NBA başkanı Adam Silver, Avrupa merkezli yeni bir profesyonel basketbol ligi planları hakkında güncel bilgiler verdi.Silver, bu yaz boyunca Avrupa'daki paydaşlar ve NBA yıldızları, özellikle Jayson Tatum ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.Fransız basketbol efsanesi Tony Parker'ın proje hakkında olumlu açıklamalar yaptığını hatırlatan Silver, Avrupa basketbol liderlerinden güçlü destek geldiğini söyledi. Ancak bir ligin hayata geçirilmeden önce çözülmesi gereken birçok zorluk bulunduğunu vurguladı.Silver, Avrupa planlarının, NBA'in ABD içindeki büyüme hedeflerinin önüne geçmediğini ve henüz yerel genişleme konusunda yeni bir gelişme olmadığını belirtti. Avrupa'daki girişimi ise uzun vadeli bir ticari ve rekabetçi fırsat olarak nitelendirdi.Olası NBA Avrupa Ligi, mevcut NBA takımlarından bağımsız olarak faaliyet gösterecek, ancak NBA markasını taşıyacak. Silver, Paris Olimpiyatları sırasında dolup taşan salonlar ve Avrupa kökenli MVP oyuncuların yükselişini, pazarın büyük potansiyeline örnek olarak gösterdi.Cenevre'de yapılan önceki toplantılarda FIBA, EuroLeague kulüpleri ve NBA yöneticileri bir araya gelerek takvim çakışmaları, milli takım pencereleri ve oyuncu kuralları gibi lojistik konuları ele aldı. Bazı EuroLeague kulüpleri ise katılım ücretleri konusunda çekincelerini dile getirdi.Silver, Avrupa modelinin, Afrika Basketbol Ligi'ne benzer bir şekilde kalıcı takımlar ile eleme sistemi karışımından oluşabileceğini söyledi. Bu yapı, yerel liglere uyum sağlarken en üst düzey yetenekleri de sahneye çıkarmayı hedefliyor.NBA Europe projesi, NBA'in küresel genişleme stratejisinde önemli bir adım olarak görülüyor. Planların sorunsuz ilerlemesi halinde ligin 2026-27 sezonunda hayata geçebileceği belirtiliyor.