Sıla Çalışkan: 'Çalışmamızın karşılığını alarak finale çıkacağız'

VakıfBank'ın pasörü Sıla Çalışkan, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseleceklerine inandığını söyledi.



Altyapısında yetiştiği VakıfBank'a sezon öncesinde tekrar dönen 28 yaşındaki pasör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir takıma sahip olduklarını dile getirdi.



Şampiyonluğa ulaştıkları Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını hatırlatan deneyimli oyuncu, "Bunun sebebinin yeni bir takım olmamızla alakalı olduğunu düşünüyorum. Guidetti bize bu takımın çok fazla potansiyeli olduğunu ve zamana ihtiyacının olduğunu söylemişti. Biraz sabretmemiz gerektiğini ve takıma inanmamızı söylemişti. Ondan sonra çok fazla çalışarak buralara geldiğimizi düşünüyorum. Gerek takımın enerjisi, gerek arkadaşlık bizi buralara getirdi. Şu anda da çok şükür şampiyonuz." diye konuştu.



"İstanbul'da oynamamız kesinlikle bir avantaj"



Sıla Çalışkan, 3-4 Mayıs'ta mücadele edecekleri CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun İstanbul'da yapılacak olmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.



Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduktan sonra 2 günlük iznin ardından çalışmalara geri döndüklerini anlatan tecrübeli pasör, "İzin günlerimizde herkes kafasını sıfırladı. Sonrasında tamamen odaklandık ve buraya döndük. Guidetti her zaman rakiplere karşı takımını çok iyi hazırlayan bir antrenör. Aynı şekilde teknik heyetin de iyi analiz yaptığını düşünüyorum. Savino Del Bene çok güçlü bir ekip. İnanıyorum ki takımımızın güzel enerjisiyle çalışmalarımızın karşılığını alacağız ve finale çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Dörtlü Final müsabakalarında sarı-siyahlı taraftarları salonda görmek istediklerini anlatan Sıla, "İstanbul'da oynamamız kesinlikle bir avantaj. Evimizdeyiz, taraftarlarımızın desteğe geleceğini inanıyorum ve onları salona bekliyorum. Dörtlü Final'de daha fazla Türk takımı olsun isterdik. Ama elimizden geldiğince Türkiye'yi temsil edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Cansu ile kardeş gibiyiz"



Sıla Çalışkan, sarı-siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay ile çok yakın arkadaş olduklarını ve birbirlerini her koşulda desteklediklerini ifade etti.



Cansu Özbay'ın çok iyi bir pasör olduğunu belirten Sıla, şunları kaydetti:



"Cansu ile kardeş gibiyiz. Çok uzun zamandır bu böyle. Yıldız milli takımdan beri çok yakınız ve ayrı takımlarda olduğumuzda da her zaman birbirimize destek oluyorduk. Cansu gerçekten çok iyi bir pasör. Onunla aynı sahada olmak ve birbirimize destek olabilmek çok keyifli. Onun için çok zor bir sezon başlangıcı oldu. Zaten yazın sakatlanmıştı, toparladı derken tekrardan sakatlandı. Her zaman yanında olmaya çalıştım. Aynı şekilde benim için de kolay değildi. İlk senemde VakıfBank gibi bir kulüpte tek pasör olarak aylarca oynadım. Cansu o konuda her zaman bana çok yardımcı oldu. İyi ki var. O sahada iyi oynadığında onun adına mutlu oluyorum. Aynı şekilde onun yerine oyuna girdiğimde o da mutlu oluyor. Önemli olan birbirimizi tamamlamak. Biz de bunu iyi yapıyoruz."