26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Sıfırlar kulübü: Fenerbahçe!

Fenerbahçe'nin hücum oyuncularının neredeyse tamamı Dinamo Zagreb maçında birçok istatistikte '0' çekti. Bırakın isabeti, isabetsiz şut dahi atamadılar.

Sıfırlar kulübü: Fenerbahçe!
Fenerbahçe, büyük umutlarla gittiği Hırvatistan'dan eli boş döndü.

Oynanan oyun ışık vermezken sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı- lacivertlilerin hücum oyuncuları da sınıfta kaldı.

Fenerbahçe'nin gol umudu olarak ileri uçta başlayan Youssef En-Nesyri, 90 dakika sahada kalırken, birçok istatistikte '0' çekti. Nesyri ayrıca 90 dakika boyunca sadece 8 pas yapabildi.


Kulüp bonservis rekoru kırılarak kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu da Neysri'yi aratmadı. 27 yaşındaki oyuncu, da şut çekemeden, kilit pas veremeden ve isabetli orta yapamadan karşılaşmayı tamamladı.

Bir diğer yıldız Marco Asensio, 90 dakika görev yaparken, Kerem Aktürkoğlu'yla aynı istatistiklere sahip oldu.

Oyuna sonradan giren Fred, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın da şut atamadı, beklentileri karşılayamadı.

EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Domenico Tedesco, kulüp teknik adamlığı dönemindeki en kötü başlangıcını Fenerbahçe'de yaptı. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı ilk 4 müsabakadan; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

İşte Tedesco'nun diğer takımlarındaki başlangıçları;

Leipzig: 2 G, 1 B, 1 M

S.Moskova: 2 G, 1 B, 1 M

Schalke: 3 G, 1 M -

AUE: 3 G, 1 B - 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
