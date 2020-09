Eski Golden State Warriors oyuncusu Shaun Livingston, Warriors'a oyuncu ilişkileri ve katılımı direktörü olarak katılacağını duyurdu.



Livingston, The Athletic'den Marcus Thompson II'ye, bu pozisyonda bulunmanın, siyahi bir adam olarak kendisi için daha önemli olduğunu söyledi. Sebebi ise, işe alınmadan önce, Warriors'ın basketbol operasyonları departmanındaki en iyi sekiz yöneticiden yedisinin beyaz adamlar olmalarıydı:



"Her zaman bu yoldan gitmek istemişimdir. Aynı zamanda, olan biten her şeyi düşününce, bunun her zaman amacının olduğunu düşünsem de, şu anda bu işte daha fazla amaç var. Ofiste bu işi yapan tek siyahi adamın ben olabileceğimi anlıyorum. Aynı zamanda, bu işi yapmamda daha çok amaç var, özellikle şu anda bir siyahi olarak."



Thompson'a göre, 35 yaşındaki Livingston, Golden State'in ön ofisindeki en üst düzey siyahi yönetici olacak.



Livingston, neredeyse tam bir yıl önce emekli olduğunu ilan etmeden önce, 2014-19 yılları arasında Warriors ile beş sezon oynamıştı. Warriors'daki görevi sırasında Warriors, üst üste beş kez Finallere gitmiş ve üç şampiyonluk kazanmıştı.



Golden State'te geçirdiği zamandan önce Livingston, on yıllık bir süreçte sekiz farklı takımda oynamıştı.