Sharpe: "LeBron, Jordan kadar şut atsa 30 sayı ortalaması olurdu"

Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "Michael Jordan kadar şut atmış olduğu takdirde, kariyerinde 30 sayı ortalaması yakalayabileceğini" söyledi.



LeBron kısa süre önce Instagram hikayesinde, şu ifadeleri içeren bir istatistik paylaşmıştı:



"2015'ten 2017'ye kadar LeBron, 30'dan fazla şut kullanmadığı üst üste 177 normal sezon maçında oynadı. Bu barajı geçtiği bir sonraki maçta, 34 denemede 57 sayı buldu."



James bu istatistiğin altına, "susun" diyen bir emoji paylaşarak, altına da "bitmiş kral" etiketini koymuştu.



Sharpe, LeBron'un bu paylaşımı hakkında şunları söyledi:



"LeBron'dan her zaman skor üretmekten fazlasını yapması istendi. Ancak LeBron, Jordan kadar şut atmış olsaydı, kariyerinde 30 sayı ortalamaya ulaşabilridi, hiç şüphem yok."



