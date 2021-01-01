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Shaq: "Mitchell'ın 'ateşini ölçüyordum' sadece.."

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell hakkında geçmişte yaptığı yorumları, genç oyuncunun "ateşini ölçmek" amacıyla yaptığını savundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell hakkında geçmişte yaptığı yorumları, genç oyuncunun "ateşini ölçmek" amacıyla yaptığını savundu.

Birkaç ay önce Mitchell ile yaptığı bir röportajda, genç oyuncuya "bir sonraki seviyeye atlamak için gereken yeteneğe sahip olmadığını" söyledikten sonra birçok kişiden yoğun eleştiriler alan Shaq, bu ifadesinin sebebini açıkladı.

O'Neal, "All The Smoke" podcast'inde amacının Mitchell'ın "ateşini ölçmek" ve kendisine yanlışını göstermesi olduğunu iddia etti:

"Duygularını incittiğim için üzgünüm, ama yalnızca ateşini ölçüyordum. 'Sende o yetenek var mı bilmiyorum' dediğimde, 'Tamam ihtiyar, yapacaklarımı izle o zaman' demesini bekliyordum, ve yaptı da. Ama tabii ki insanlar internette bunu çok abarttılar. Ona söylemek istediğim, iyi olabileceği, ama playoff zamanı bir üst seviyeye daha çıkması gerektiğiydi. Hepimiz bunu yaşamış adamlarız."

Mitchell bu sezon oynadığı 53 maçta, 26.4 sayı, 4.4 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarına sahip.


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