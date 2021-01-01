Shaq: "Lakers, veteranlarının fazlalığına güveniyor!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ın sezona ruhsuz başlangıcından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.



Lakers'ın son mağlubiyeti, Madison Square Garden'da New York Knicks'in elinden gelmişti ve ekip karşılaşmada bir geri dönüş girişiminde bulunsa da, 100-106 mağlup olmuştu.



Takımın zihniyetinden memnun olmayan Shaq, TNT'deki 'Inside The NBA' programında şu açıklamaları yaptı:



"Sırf takımda bir sürü deneyimli veteran oyuncu bulunduğu için, bir süre sonra işi tersine döndürebileceklerini düşünüyorlar. Ama şampiyonluk hayallerine sahipseniz, bu dönem zihniyet dönemidir. Yenmeniz gereken takımları yenerek, evinizde dominant olup, deplasmanda ise .500'ün üzerinde kalmalısınız.



Bu zihniyete ilk günden, hatta antrenman kampından sahip olmanız gerekir. Bu adamlar biraz fazla salaş, fazla yetersiz oynuyorlar. Savunma falan yapmıyorlar ve genç rakipleri de onların üzerine üzerine gidiyor."



Lakers şu anda 9-10'luk derecesiyle, Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



