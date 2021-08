Shaq: "Boykot kültürü beni korkutuyor"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal boykot kültüründen korktuğunu belirterek, bunu bir vebaya benzetti ve tüm sektörleri nasıl etkilediğinden bahsetti.



Sosyal medyanın her yaştaki popülaritesinin artmasıyla ve yapılan her şeyin her zaman izlenmesiyle, boykot kültürü daha yaygın bir hale gelmişti.



Boykot kültürü temel olarak, çevrimiçi, sosyal veya kişisel olarak bir çevreden birini dışlamak anlamına geliyor.



Yakın zamanda bir podcaste katılan Shaq, şaka maksadıyla söylenmiş olsa bile yanlış bir ifade kullanarak boykot edilmekten ve dışlanmaktan nasıl korkuttuğunu şu şekilde açıkladı:



"İnsanlara bir rol modeli değil, gerçek bir model olduğumu söylemeye çalışıyorum. Herkes hata yapar. Bir hata yaptığımda, benim hatamdan ders çıkarmanızı isterim. Muhtemelen kasıtlı bir hata yapmam, yanlışlıkla yaparım ama elimden geldiğince saygılı ve dürüst olmaya çalışıyorum. Zaman değişti. Eskiden olduğu gibi konuşamıyorsunuz."