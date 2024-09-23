NBA efsanesi Shaquille O'Neal, kariyerinde sekiz NBA şampiyonluk yüzüğü kazanmış olması gerektiğini öne sürdü.



Ligde dört kez şampiyonluğa ulaşmış olan O'Neal, oynadığı süreçte daha da fazla kazanmış olması gerektiğini şu ifadelerle açıkladı:



"Büyük oyunculardan konuşursak, Bron (LeBron James) ile oynama fırsatım da olmuştu. Liderliğine ve oynama şekline hayran kalmıştım. Onunla birlikteyken 'Shaq' değildim ama iyi bir rol oyuncusuydum. Konferansımızda birinciydik, Boston'a karşı oynarken Big Baby (Glen Davis) elimi kırmıştı ve altı hafta boyunca oynayamamıştım.



Geri dönmeye çalıştım ama yanlarında olamadım ve Boston'a da kaybettik. Yüzük söz konusu olduğunda aklıma gelen şeyler bunlar. Sekiz yüzüğüm olmalıydı diye düşünüyorum ve olay serbest atışlar da değil. Elimden kaçan fırsatlar sadece..."



O'Neal, dört şampiyonluğunun üçünü Los Angeles Lakers formasıyla, bir diğer efsanevi isim Kobe Bryant ile kazanmıştı ve 2000-2002 yılları arasında kazandığı her şampiyonlukta ise Finaller MVP'si ödülünü eve götürmeyi başarmıştı.



Kariyerinin başlarında O'Neal, Orlando Magic'te Penny Hardaway ve Horace Grant gibi oyuncularla oynamış ve takım, 1995 yılında NBA Finalleri'ne ulaşmış olsa da, Hakeem Olajuwon'lı Houston Rockets kadrosuna yenilmişti.



Lakers'ta Bryant ile birlikte oynadıktan sonra O'Neal, Miami Heat'e gitmiş ve Dwyane Wade ile birlikte 2006'da bir şampiyonluk yüzüğü sahibi daha olmuştu.



Bu seride Finaller MVP'sini kazanan isim Wade olsa da, O'Neal yine de ilerleyen yaşına rağmen elinden gelen katkıyı vermiş ve seriyi 13,7 sayı, 10,2 ribaund ve 2,8 asist ortalamalarla tamamlamıştı.



