Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk evinde konuk ettiği Antwerp'i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı.



Shaktar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mykola Matviyenko kaydetti.



Shakhtar Donetsk bu galibiyetle beraber puanını 9'a çıkartırken, Antwerp ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmayı garantiledi.



Shakhtar Donetsk bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Porto'ya konuk olurken, Antwerp sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.





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