Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk evinde konuk ettiği Antwerp'i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı.
Shaktar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mykola Matviyenko kaydetti.
Shakhtar Donetsk bu galibiyetle beraber puanını 9'a çıkartırken, Antwerp ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmayı garantiledi.
Shakhtar Donetsk bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Porto'ya konuk olurken, Antwerp sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.
Shaktar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mykola Matviyenko kaydetti.
Shakhtar Donetsk bu galibiyetle beraber puanını 9'a çıkartırken, Antwerp ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmayı garantiledi.
Shakhtar Donetsk bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Porto'ya konuk olurken, Antwerp sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.
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