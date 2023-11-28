Shakhtar kazandı umutlarını son maça taşıdı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Shakhtar Donetsk sahasında Antwerp'i 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Shakhtar kazandı umutlarını son maça taşıdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2023 22:38
Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk evinde konuk ettiği Antwerp'i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı.

Shaktar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mykola Matviyenko kaydetti.

Shakhtar Donetsk bu galibiyetle beraber puanını 9'a çıkartırken, Antwerp ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmayı garantiledi.

Shakhtar Donetsk bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Porto'ya konuk olurken, Antwerp sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery