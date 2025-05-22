Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre 2024-25 NBA sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.



İlk kez bu ödüle layık görülen Gilgeous-Alexander, daha önce MVP ödülü kazanmış Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'yu geride bıraktı. 76 maçta 32.7 sayı ortalamasıyla ligin en skorer ismi olan yıldız oyuncu; 6.4 asist, 5.0 ribaund, 1.7 top çalma ve 1.0 blok ortalamalarıyla oynadı. Şut yüzdesi ise %51.9 seviyesindeydi.



NBA tarihinde yalnızca Michael Jordan, 1988 ve 1991 yıllarındaki MVP sezonlarında benzer istatistikleri yakalayabilmişti.



Bireysel başarılarının ötesinde Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder'ı 68 galibiyetle NBA'in en iyi normal sezon derecesine taşıdı. SGA, 60 galibiyetin üzerine çıkan bir takımda skor krallığını kazanan 10. oyuncu olarak tarihe geçti.



Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, neredeyse üçlü-çift ortalamaları yakalamasına rağmen, takımının Batı Konferansı'nı dördüncü sırada tamamlaması ve Thunder'a karşı ikinci turda elenmesi nedeniyle geride kaldı.



Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo ise sezonu etkileyici bireysel performanslarla geçirse de, takımının 48 galibiyetle hayal kırıklığı yaratması sonucu oylamada üçüncü sırada kaldı.



Gilgeous-Alexander, Kevin Durant (2014) ve Russell Westbrook'un (2017) ardından Thunder tarihindeki üçüncü MVP unvanının sahibi oldu. Bu ödülle birlikte SGA, dört yıllık 294 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması için hak kazanırken, 2026'ya kadar beklemesi durumunda beş yıllık 380 milyon dolarlık rekor bir kontrat imzalama şansı da doğacak.



